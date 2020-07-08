 بومبيو: سنعمل مع الكونجرس لتسليم التمويل الأمريكي للصحة العالمية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستعمل مع الكونجرس فيما يخص تسليم الأموال المُخصصة لمنظمة الصحة العالمية، مع بدء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية انسحابها من المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة مدينة بنحو 203 ملايين دولار كجزء من مساهماتها المُقررة لمنظمة الصحة العالمية ضمن ميزانية المنظمة التي تستمر لمدة عامين، كما يتضمن هذا الدين جزء من التمويل الأمريكي لعام 2019 والذي لم تدفعه الولايات المتحدة بعد.

وأكد بومبيو، أن وزارة الخارجية ستعمل مع الكونجرس لرد الأموال المُقررة للمنظمة، مشددا على أن الحكومة الأمريكية ستضع الأمور في نصابها الصحيح.

وفي أبريل الماضي، أعلن ترامب تجميد التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة الأمريكية بينما تعيد إدارته تقييم علاقة الولايات المتحدة بالمنظمة، وهو ما أدى في النهاية إلى قرار ترامب بالانسحاب من المنظمة.

وأرسل بومبيو، أمس، إخطارا رسميا إلى الكونجرس بنية ترامب للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وهي أول خطوة في عملية يُعتقد أنها ستستمر للعام المقبل.

يُذكر أن، المساهمات المُقررة على كل دولة في منظمة الصحة العالمية يتم تحديدها على أساس ثروة كل دولة وعدد سكانها، وعادة ما يُضاف عليها تمويلات تطوعية، وقدمت الولايات المتحدة ما يصل إلى 656 مليون دولار كمساهمات تطوعية خلال 2018 و2019.