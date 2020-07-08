إزالة 511 إشغالا في كفر الدوار ودمنهور

كثفت محافظة البحيرة، الحملات المرورية على الأسواق والمحلات والمقاهي، للتأكد من التزامها بالقرارات الاحترازية، ومنع التجمعات وإزالة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية.

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار، حملات موسعة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن إزالة 225 مخالفة إشغال طريق، تنوعت ما بين حديد خُردة وكُشك مخالف بمنطقة السناهرة وشارع بورسعيد بكفر الدوار.

كما جرى إزالة 286 حالة إشغال بالشوارع والميادين، وغلق مقهى مخالف بمدينة دمنهور، خلال حملة أشرف عليها ضباط شرطة المرافق بالوحدة المحلية.