تقرير رسمي: مخزونات الخام الأمريكية ترتفع على غير المتوقع

ارتفعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي حتى مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج، بينما تراجع مخزون البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

ارتفع مخزون الخام 5.7 برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو تموز، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا قدره 3.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.206 مليون برميل، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 314 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي نقطتين مئويتين.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 4.8 مليون برميل، مقارنة مع تراجع طفيف فحسب توقعه المحللون في استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 75 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 2.13 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.