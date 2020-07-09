تبدأ من 12.5 جنيها.. أسعار لعبة خروف العيد

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والمتوقع أن يوافق الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومعه تنتشر الأضاحي بالشوارع والأزقة كأحد مظاهر الاستعداد، ومعها تنتشر "لعبة خروف العيد" بألوانها الأبيض والوردي والبني، التي تجذب الأطفال.

وقامت "الوطن" بجولة على عدد من الباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد والعتبة، لمعرفة أسعار لعبة خروف العيد والتي تستعرض "الوطن" في السطور التالية..

تراوحت الأسعار من 12.5 جنيهًا حتى 230 جنيهًا، وجاءت كالآتي..

أسعار الخروف اللعبة

أقل أسعار لعبة خروف العيد، كانت رديئة الصنع، وبدأ سعرها من 12.5 إلى 15 جنيهًا، حسب لونها.

أما لعبة الخروف الأبيض الصغير، فبدأ سعره من 45 جنيهًا، وتدرج في السعر ليصل الأكبر منه بـ65 جنيهًا، والأكبر بـ 90 جنيهًا.

أما الحجم المتوسط فوصل سعره 120 جنيهًا، و150 جنيهًا، حسب اللون.

أما الخروف اللعبة كبير الحجم، فقد تراوح سعره ما بين 200 إلي 230 جنيهًا.