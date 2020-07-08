نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: تثبيت أسعار الوقود يأتي للصالح العام

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود بتثبيت أسعار البنزين التي أقرت منذ 3 أشهر حتى الآن، يأتي في الصالح العام للدولة.

وأضاف "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قرار التثبيت يساعد الدولة ولو بمبلغ قليل في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء المالية خلال الفترة الحالية نظرًا لمساعدة العاملين الذين فقدوا أعمالهم أو دفع رواتب الموظفين، بالرغم من عدم سير العمل بكفاءته العادية.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود، اليوم، تثبيت سعر البنزين والسولار الذي أقرته منذ 3 أشهر، للعمل بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.