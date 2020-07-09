حملات لـ"قومي المرأة" بكفر الشيخ تستهدف 15 مواطن للتوعية بمخاطر الختان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس، حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، حيث استهدفت الحملة منذ 14 يونيو الماضي، وحتى اليوم، 5143 سيدة و 4292 رجلا و5821 طفلا بإجمالي 15256 مستهدف في قرى المحافظة.

وشارك في الحملة 50 رائدة ريفية، حيث وعّت الرائدات المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث وأن الختان عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر أنه عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبي، وتجريم هذه العملية في القانون المصري وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.