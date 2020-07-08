سفارة مصر في كندا تنظم جولة ثلاثية الأبعاد لـ"الدماطي" بأهرامات سقارة

في اطار فعاليات الاحتفال بشهر التراث المصري في كندا خلال شهر يوليو الجارى، نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في أوتاوا اليوم 8 يوليو الجاري محاضرة افتراضية، وجولة ثلاثية الأبعاد لوزير الآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطى فى منطقة أهرامات سقارة بالجيزة.

وقد شهدت الندوة التي عقدت عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تقديم عرض ثلاثي الابعاد لمنطقة سقارة الاثرية وهرم زوسر المدرج الذي تم افتتاحه مؤخرا للزائرين بعد عملية ترميم استمرت لعدة أعوام، ما لاقى استحساناً كبيراً من قبل الحضور الذي بلغ عددهم أكثر من 100 مشارك من الخبراء والباحثين في علوم الآثار والتاريخ، وأساتذة الجامعات والسفراء المعتمدين في كندا، فضلا عن أعضاء البرلمان الكندي وممثلين عن الحكومة الكندية، وأعضاء تجمعات المصريين بكندا.

وألقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا كلمة في بداية الندوة، رحب خلالها بالحضور، مؤكدا على أن تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالتراث المصري يعد تقديراً واعترافاً بما حققته الجالية المصرية في كندا من إنجازات في كافة المجالات على مدار عقود طويلة، الأمر الذى يمثل فرصة متميزة لنشر والترويج للروافد المتعددة للتراث والثقافة المصرية في كندا.

وأضاف أبو زيد بأن الحضارة المصرية القديمة تظل دائما مصدر إلهام للبشرية عبر العصور، وحتى فى ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا لاتزال الحضارة المصرية قادرة على إثراء الجميع عبر العالم الرقمي، مسلطا الضوء على الإصدارات الإلكترونية التي نشرتها السفارة المصرية في كندا لبعض المواقع الأثرية والسياحية المصرية في كافة ربوع مصر من أسوان وحتى الإسكندرية.

والجدير بالذكر، أن السفارة في كندا نظمت هذه الفعالية بالتعاون مع الجمعية الكندية المصرية للتراث، في إطار خطة السفارة للتعاون من العديد من الجمعيات المصرية الكندية طوال شهر يوليو، لتسليط الضوء على التنوع الثقافي المصري الفريد، وإبراز إسهامات الجالية المصرية في كندا.