 500 % زيادة في حصيلة الضريبة العقارية منذ 5 سنوات

ارتفعت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 500% خلال السنوات الخمس الماضية من أقل من مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015 إلى نحو 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة المالية ارتفعت حصيلة الضريبة العقارية من 939.5 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2014-2015 إلى 1.6 مليار جنيه في العام التالي.

وأكد التقرير ارتفاع الحصيلة في العام المالي 2016-2017 إلى نحو 2.6 مليار جنيه، لتواصل الارتفاع في العام التالي، وتضيف مليار جنيه كاملة، مُسجلة نحو 3.6 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018.

وتابع التقرير، أن الحصيلة حققت رقمًا قياسيًا العام قبل الماضي لتسجل 5.3 مليار جنيه.