إجراءات جامعة القاهرة لامتحانات السنوات النهائية: غرف عزل وتعقيم

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن التفاصيل الموسعة للضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة وجميع العاملين المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا لطلابها والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإقامة امتحانات السنوات النهائية حضوريا.

وتستعرض "الوطن" أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جامعة القاهرة استعداد للامتحانات المقرر انطلاقها السبت المقبل.

* الدخول عبر بوابات التعقيم وارتداء الكمامات باللجان وقاعات التصحيح والكنترول.

* منع دخول اللجان بعد بدء الامتحانات والسماح بالانصراف منها فور الانتهاء من الإجابة.

*غرف عزل وعيادة طبية بكل كلية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

*عمليات تطهير وتعقيم دورية يوميا لجميع الأماكن والمستلزمات المستخدمة ومنع تبادل الأدوات بين الطلاب.

*قبول اعتذارات الطلاب ودخول الدور الثاني بنفس الدرجات كاملة.

*لجنة بكل كلية لاتخاذ قرارات فورية لظروف طارئة وقت الامتحانات حماية للطالب وحفظا لحقوقه.

* تسكين المقيمين من الطلاب بالمدن الجامعية قبل امتحانات كلياتهم بيومين وتطبيق صارم للإجراءات الوقائية للإقامة والتغذية الصحية.

* التعامل مع الطلاب الوافدين حسب ظروف حركة الطيران ببلدانهم والتعامل طبقا لقرار مجلس الأعلى للجامعات .

*اتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

* حظر تبادل الأدوات بين الطلاب، وضروة مراعاة الفاصل الزمني ساعتين بين الفترات الامتحانية.

*ترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد.