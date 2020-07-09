يضم 5 لهجات عربية.. ديانا حداد تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

انتهت المطربة اللبنانية ديانا حداد من تسجيل مجموعة كبيرة من أغاني ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت ديانا خلال بيان صحفي، أنها عملت على الألبوم في ظل انتشار وباء كورونا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية هي وفريق عمل الألبوم.

وأضافت أن الألبوم يضم 5 لهجات وهي المصرية واللبنانية والمغربية والخليجية والعراقية، وهو ما يعد من مفاجآت الألبوم ومن المقرر تصوير أغنية فيديو كليب على أن يتم طرحها مع الألبوم.

ديانا طرحت مؤخرا كليب بعنوان “ماحد يحس بالعاشق” من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقى للموزع عمر صباغ من إخراج شهاب.