إدراج 16 جامعة مصرية في تصنيف «شنغهاي» للتخصصات 2020

أعلنت نتيجة تصنيف «شنغهاي» الصيني للتخصصات 2020، والتي بينت تميز 17 جامعة مصرية من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالمياً، لتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصد الإنجازات في البحث العلمي.

إدراج 16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة بمراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً في 17 تخصصا

وأشارت النتيجة إلى إدراج 16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية في القاهرة في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً في 17 تخصصا دقيقا عبر المجالات التخصصية الرئيسية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.

3 جامعات مصرية تحصل على مراكز جيدة ضمن الـ500 جامعة الأوائل على العالم في الرياضيات

وأشار التقرير، إلى أنَّه في مجال العلوم الطبيعية تميزت الجامعات المصرية في تخصصي الرياضيات والفيزياء حيث حصلت 3 جامعات مصرية على مراكز جيدة ضمن الـــ500 جامعة الأوائل على العالم في الرياضيات، وهي جامعة بني سويف في المرتبة (201 – 300)، بينما حققت كلًا من جامعة القاهرة والمنصورة المراكز (401 – 500).

كما شمل التصنيف جامعتين في مجال الفيزياء هما الجامعة البريطانية في مصر وجامعة الفيوم (301 – 400).

ونوه التقرير إلى وجود 8 تخصصات تميز في مجال الهندسة حيث انفردت جامعة القاهرة وشغلت المرتبة (201 -300) في كلاً من الهندسة المدنية وفي هندسة الاتصالات، وأنفردت جامعة الزقازيق بالمرتبة (301 – 400) في الهندسة الميكانيكية.

في حين تميزت 5 جامعات مصرية وأدرجت في الهندسة الكهربية والإلكترونية وهي: الإسكندرية، والقاهرة، والمنصورة، والمنوفية، والزقازيق (401 – 500).

وانفردت جامعة القاهرة في تخصص الهندسة الكيميائية (401 – 500).

فيما احتلت جامعتي عين شمس والقاهرة المرتبة (301 – 400) في علوم الطاقة، وأنفردت جامعة القاهرة في تكنولوجيا وعلوم الغذاء بترتيب (201 – 300)، وفي التكنولوجية الحيوية شغلت جامعتي الإسكندرية والقاهرة المرتبة (401 – 500).

كما أعلن التقرير، عن إدراج عدد من الجامعات المصرية في مجال علوم الحياة حيث انفردت جامعة كفر الشيخ بالعلوم الزراعية (301 – 400)، وتبوأت 9 جامعات مراكز متقدمة في العلوم البيطرية هي جامعة المنصورة (101 – 150)، الإسكندرية وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والزقازيق (151 – 200)، وأسيوط وبنها ومدينة السادات (201 – 300).

وفي مجال العلوم الطبية، وتحديداً في الطب السريري شغلت جامعة المنصورة المرتبة (201 -300)، وجامعتي عين شمس والقاهرة المرتبة (301 – 400). وفي الصحة العامة تميزت جامعة القاهرة بالمرتبة (101 – 150)، وعين شمس (401 -500).

وفي علوم الفم وطب الأسنان، أُدرجت 4 جامعات في هذا التصنيف وهي عين شمس والإسكندرية والقاهرة والمنصورة (201 – 300).

وفي تخصص التكنولوجية الطبية شغلت جامعة المنصورة المرتبة (201 – 300)، وجامعتي الإسكندرية والقاهرة (301 -400).

وأخيراً في هذا المجال الحيوي، كان لمصر مكانة في علوم الصيدلانيات والأدوية حيث تمّ إدراج 8 جامعات هي: "عين شمس والقاهرة والمنصورة" (201 – 300)، و"الأزهر والإسكندرية وبني سويف" (301 – 400)، و"أسيوط والمنيا" (401 – 500).

فيما انفردت الجامعة الأمريكية في مصر بالمرتبة (301 – 400) في مجال العلوم الأجتماعية تخصص العلوم السياسية.

الجدير بالذكر، أنَّ تصنيف "شنغهاي" خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2014-2018 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية.

ويشير "الاقتباس الموحد" وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2014-2018 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2014-2018، ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2014-2018، وأخيراً عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.

وعَلَّقَ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على نتيجة هذا التصنيف والذي يعتبر الأكثر اعتماداً على مستوى العالم، قائلًا: "فخورون بهذه النتيجة التي تدل على التميز والارتقاء الواضح في النشر العلمي في التخصصات الحديثة للجامعات المصرية، والتي تعد مؤشراً على الحفاظ على استمرارية تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية".

وأضاف أنَّ إحصائيات هذا التصنيف لأعلى 5 جامعات كانت لجامعة القاهرة حيث تبوأت المرتبة الأولى على الجامعات المصرية وأُدرجت في 13 تخصص، يليها جامعة المنصورة في 8 تخصصات، وجامعة الإسكندرية في 6 تخصصات، وجامعة عين شمس في 5 تخصصات، وجامعة بني سويف في 3 تخصصات.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أنَّ تخطيط الوزارة كان موفقاً عند إعلانها مبادرة Science Up 2020 لرفع كفاءة معامل البحوث بالجامعات الحكومية، وبدأت المبادرة بكليات العلوم وبالأخص بتخصصي الرياضيات والفيزياء عصب العلوم الأساسية كمرحلة أولى.

ونوه إلى أنَّ السبب في ذلك الاختيار يرجع إلى أنَّ عدد كليات العلوم في مصر بلغت 24 كلية في الجامعات الحكومية يعمل بها 8184 باحث وبنسبة 8.7% من إجمالي الباحثين في مصر، ومع ذلك فقد شكّلت نسبة الأبحاث التي ينتجها الباحثون منها 32% من إجمالي الإنتاج العلمي في مصر، وقد أثبتت نتيجة تصنيف شنغهاي بالتخصصات 2020 تميز تخصصي الرياضيات والفيزياء وبالتالي صحة تخطيط الوزارة في هذا الشأن، وأننا بصدد التوسع في مثل هذه المبادرات لدعم إنشاء المزيد من مراكز التميز.

وهنأ وزير التعليم العالي، الخمس جامعات الأوائل في هذا التصنيف وطالب جميع الجامعات المصرية بالحفاظ على النجاح والعمل الجاد المتميز للوصول إلى تحقيق المزيد من التميز والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.