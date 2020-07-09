رئيس جامعة بنها تتفقد مركز الخدمة العامة وامتحانات كلية تربية نوعية

تفقدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مركز الخدمة العامة لإنتاج وتسويق منتجات كلية التربية النوعية.

رافقها خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والدكتور هاني شحتة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستمعت مصطفى إلى شرح من الدكتورة إيناس الدريدى مدير مركز الخدمة العامة بالكلية حول أنشطة المركز في إنتاج وتسويق منتجات كلية التربية النوعية، والتي تتضمن إنتاج اللوحات الفنية بجميع أنواعها والأعمال والمشغولات الجلدية والمعدنية والخشبية والتابلوهات والمطبوعات فضلا عن أعمال النحت والتماثيل الصغيرة وغيرها من الأعمال.

وأشادت نائب رئيس الجامعة، خلال جولتها بالقائمين على مركز الخدمة العامة لدوره في تسوق منتجات الكلية المتنوعة للمجتمع بأسعار رمزية، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة.

من ناحية أخرى، تابعت نائب رئيس الجامعة خلال زياراتها للكلية سير أعمال امتحانات الدراسات العليا رافقها خلالها الدكتور فضل الديب وكيل الكلية للدراسات العليا.

واطمأنت مصطفى على انتظام وانضباط لجان الامتحانات بالكلية وكذلك توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب في ظل الإجراءات الطبية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.