نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية

تفقد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفرق النهائية بكلية التربية رافقه خلال الجولة الدكتورة إيمان عبدالحق عميد الكلية والوكلاء.

وتابع المغربي سير الامتحانات واطمئن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

كما تفقد المغربي وحدة القياس والتقويم وكذلك وحدة الجودة بالكلية حيث تستعد الكلية للتقدم للاعتماد الأكاديمي البرامجي لأربعة من برامجها.

يذكر أن امتحانات الفرق النهائية بدأت بكلية التربية وتستمر حتى يوم الخميس 13 أغسطس المقبل.