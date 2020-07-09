1015 عالقا مصريا يغادرون الكويت إلى 3 محافظات عبر 6 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الخميس، مغادرة 1015 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، سوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت الإدارة الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 580 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 290 راكبا إلى أسيوط، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر، وشركة فلاي إيجيبت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل، وشركة فلاي إيجيبت وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.