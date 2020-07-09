سمير النيلي: حصة مطروح بالمدرسة النووية في الضبعة 20 طالبا

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن تخصيص 20 مكان لأبناء مطروح هذا العام بالمدرسة النووية بالضبعة من بين 60 طالب إجمالي عدد المطلوبين للالتحاق بنسبة 33%.

وقال "النيلي" اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن حصة مطروح من المدرسة 20 طالب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مطروح ممن تنطبق عليهم الشروط، و40 من باقي الجمهورية.

وأضاف أن هذا العام ولأول مرة تنخفض نسبة أعداد الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة عن الأعوام الثلاث الماضية، بعد أن أقرت وزارة التربية والتعليم الاحتياج إلى 60 طالب فقط هذا العام، بينما كانت تستقبل 75 طالبا منذ بدء تشغيلها على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة.

وأشار إلى أن تخصيص 33% حصة هذا العام لأبناء مطروح الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي منها، تكريما لهم واستقرارا لعملية التعيين بعد التخرج في مجال الطاقة النووية والذي تهتم به الدولة اهتماما كبيرا.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2020-2021، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ابتداء من اليوم الخميس، ويستمر حتى الأحد 19 يوليو.

ووضعت الوزارة شروطا للالتحاق بالمدرسة هذا العام، وتتضمن أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن 262 درجه لجميع، وأن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصل في مادة العلوم على 95%، وبالنسبة للطلبة المتقدمين، وأن يعقد الامتحان إلكترونيا عبر اللجان المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما يعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الالكتروني، ويحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، ويقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.