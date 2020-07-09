نائبان بمطروح يطالبان بتوحيد التعامل مع طلبات تقنين الأراضي

أعلن مهدي العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تقدمه مع النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس، بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتوحيد طلبات تقنين أوضاع الأراضي لواضي اليد من أهالي مطروح، وذلك تحت طائلة القانون الأخير رقم 144 لسنة 2017.

وقال "العمدة"، اليوم، إنه يجب على الحكومة إدراج المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين فى ظل القوانين والقرارات والكتب الدوريه السابقة تحت آخر قانون صادر فى هذا الشأن، دون تكبدهم أي رسوم أو مصاريف جديدة، خاصة أنهم تقدموا بطلبات قبل صدرور هذا القانون، وفي ظل قرارات ولوائح أخرى سابقة، ولم يتم تقنين أوضاعهم حتى الآن.