هل اختفت ظاهرة السحابة السوداء؟.. البيئة توضح

قال الدكتور أيمن عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة، إنّ السحابة السوداء كانت تظهر بشكل مكثف في سماء القاهرة من سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر، ومع دراسة الظاهرة تبيّن أنّ أسباب وقوعها العوامل المناخية والطبيعة الجغرافية للقاهرة، والانبعاثات الصادرة من المصادر المختلفة مثل حرق قش الأرز ومخلفات القمامة وعوادم السيارات والمنشآت الصناعية.

وأضاف عبدالواحد، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الوزارة بدأت العمل في الحد من تلك الظاهرة بدءا من 2000، ومنذ 2012 انخفض إحساس المواطنين بالظاهرة بشكل مباشر، وأصبحت السحابة السوداء تسمى بـ"نوبات تلوث الهواء الحاد".

وأشار إلى أنّ وعي الفلاحين والمزارعين ارتفع، وأصبحوا يستفيدون من قش الأرز، كما أنّ له قيمة اقتصادية وسعر في السوق، موضحا أنّ انخفاض ظاهرة السحابة السوداء نتاج لجهد على مدار السنوات الماضية.