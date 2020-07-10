التذكرة بـ57 جنيها.. تفاصيل حفل المولوية المصرية يوم 25 يوليو

تستعد فرقة المولوية المصرية وقائدها عامر التوني، لإحياء حفل موسيقي بقاعة النهر في ساقية الصاوي، يوم السبت 25 يوليو من الساعة 8.30 مساء حتى 10 مساء، ويقدم فريق المولوية المصرية خلال الحفل، باقة من أغاني التراث المولوي المصري التي اشتهروا بها خلال مشوارهم الفني منذ البداية وحتى الوقت الحالي.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بفئة واحدة بقيمة 57 جنيها، ويمكن حجز التذكرة إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

وأوضحت ساقية الصاوي أن ارتداء الزوار الكمامة شرط أساسي للدخول، كما يتم الالتزام بنسبة الـ25% التي أقرتها الحكومة، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي داخل القاعات، وقياس درجة الحرارة والتعقيم بشكل مستمر.