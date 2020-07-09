طلاب التعليم الفني بالبحيرة يؤدون ثامن أيام الامتحانات العملي

أنهى طلاب الدبلومات الفنية، بمحافظة البحيرة، تاسع أيام الامتحانات العملية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 2415 طالبًا، بنسبة حضور بلغت 100%، حيث أدى الطلاب الامتحانات في 37 لجنة.

يُذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوي الفني هذا العام 54801 طالبا وطالبة، بمختلف المدارس "صناعي - زراعي – تجاري – تعليم مزدوج – إعداد مهني – نظام الخمس سنوات".

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.