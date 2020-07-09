نائب يشيد بمحافظ البحر الأحمر لتطبيقه القانون على مخالفات المباني

وجّه محمد المسعود عضو مجلس النواب، التحية للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على شجاعته في تطبيق القانون بحسم وقوة على مخالفات المباني، دون النظر من قريب أو بعيد من الأشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات.

وقال المسعود، في بيان عنه اليوم، أنّ اللواء عمرو حنفي لم يتردد لحظة واحدة في إزالة التعديات لأحد كبار المسؤولين السابقين بالبحر الأحمر، مؤكدا أنّ ما فعله محافظ البحر الأحمر، هو العنوان الحقيقي لعهد ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينتصر دائما لدولة المؤسسات وتطبيق الدستور والقوانين بحسم وقوة على الجميع ودون استثناءات.

وطالب النائب، المحافظين باتخاذ أسلوب اللواء عمرو حنفي منهاج عمل لهم، لتطبيق القانون على الجميع في مخالفات البناء وغيرها من المشكلات الأخرى، لترسيخ دولة القانون والعدل والمساواة بين الجميع ودون تمييز بين المواطنين.

وأكد أنّ أي مسؤول يجب أن يكون هو القدوة والمثل في الالتزام التام والحقيقي بالقانون وعدم استغلال منصبه لنفسه وأسرته، ويجب أن يكون فوق مستوى الشبهات، وأن يتخذ من الرئيس عبدالفتاح السيسي المثل والقدوة في العمل والبناء والتنمية، والالتزام الحقيقي بالدستور والقانون.