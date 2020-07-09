ابنة شقيقة ترامب تكشف في كتابها عن الوجة الآخر للرئيس: مختل اجتماعيا

وجهت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة للأخير اتهمته به بأنه "معتل اجتماعيا" وكيف أن "الغطرسة والجهل المتعمد" والذي يعود إلى أوائل إيامه "يهدد مستقبل البلاد".

جاء ذلك في كتاب ماري الذي حمل عنوان "كثير ولكن ليس كافيا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم"، حيث اتهمت والد ترامب، بتأسيس ديناميكية عائلية سامة تشرح بصورة جيدة كيف يتصرف الرئيس اليوم.

وقارنت ماري وهي طبيبة نفسية، ترامب بطفل في الثالثة من عمره قائلة إنه يعلم أنه "لم يكن محبوبا أبدا" مشيرة إلى أن "غروره هش ويجب تعزيزه في كل الأوقات وذلك لأنه يعلم في أعماقه أنه لا شيء مما يدعيه".

ترامب قام بدفع أموال لشخص مقابل تقديم امتحان الـSAT لمساعدته على دخول الجامعة

وأوضحت ماري أن ترامب قام بدفع أموال لشخص مقابل تقديم امتحان الـSAT لمساعدته على دخول جامعة بنسيلفانيا، وأن "ترامب وبمعدل علاماته البعيد عن تصنيفه من الأوائل على فصله سيؤثر على فرص احتمال قبوله".

وقالت ماري إن ترامب مهرج، وفقا لما قالته قريبتها ماريان في إحدى المرات التي اجتمعت فيها العائلة وأن "هذا لن يحدث أبدا" وهو فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية 2016 ووصوله الرئاسة.

وأكدت أن عمها أهان العديد من النساء، بمن فيهن الفنانة مادونا والمتزلجة الأولمبية كاترينا ويت، بعد أن رفضتا مواعدته.

وأضافت: "ذات يوم، أعطى ترامب ابنة أخيه نسخة من تسجيل يهين فيه مجموعة من النساء رفضن مواعدته، وقال لها إنه سيكون مادة جيدة لهذا الكتاب".

وكتبت ماري أن التسجيل كان عبارة عن "خلاصة مظلمة" للنساء التي كان يتوقع أن يواعدهن، لكنهن وبعد أن رفضوه أصبحن فجأة الأسوأ والأقبح والأكثر سمنة بين من التقاهن على الإطلاق.

ماري ترامب: الرئيس الأمريكي دمر والدي

وأوضحت أن ترامب دمر والدها، وأضافت: "لقد دمر دونالد الذي كان قائدا لجدي وبتواطؤ وصمت وتقاعس أشقائه. أنا لا أستطيع أن أسمح له بتدمير بلدي".

وكتبت ماري أن كتابها يستند إلى ذاكرتها وإعادة تجسيد حوارات مبنية على ما قاله أفراد بالعائلة بالإضافة إلى وثائق قضائية وضريبية وكشوفات مالية وغيرها.