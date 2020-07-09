موعد مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي تجمع أستون فيلا ضد مان يونايتد، الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

موعد مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد

تنطلق مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، في تمام التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد

تقام مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد على ملعب "فيلا بارك"، ويمكنك مشاهدة المباراة فور انطلاقها، عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، بتعليق نوفل الباشي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل اليونايتد المباراة محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع، بينما يحتل أستون فيلا الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.