المحكمة عن قاتل نيفين لطفي: اتخذ الشيطان وليا ونسى أن الله يراه

أسدلت محكمة النقض، اليوم، الستار على قضية مقتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، في إبريل 2018، بإعدام القاتل كريم صابر عبدالعاطي، شنقا حتى الموت.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكما بإعدام القاتل، وقالت في أسبابه، إن كريم صابر عبدالعاطي، اتخذ الشيطان له وليا، فزين له سوء عمله فرأه حسنا، فسلك طريق الحرام، وضل سعيه في الحياة الدنيا، وظن أنه يحسن صنعا، فصار خلف شهواته وسقط في غيابات السعي وراء المال، رغم أنه في مقتبل عمره، وعلى السعي للكسب الحلال، إلا أن نفسه الشريرة أبت ذلك، فأصبح ذليلا لملاذاته المحرمة، فكان حقا على الله أن يصل ليساق رقبته إلى حبل المشنقة، جراء ما جنت يداه غير عابئ بمقتضيات الإنسانية والأمانة ورد الجميل.

وأضافت: "هداه تفكيره إلى الحصول على أموال من المجني عليها نيفين لطفي، وأنه على معرفة بها لسابق عمله بأمن الكمبوند الذي وقعت به الجريمة، ويعلم ظروفها وطبيعة عملها وبثرائها، وأنها مقيمة بمفردها في تلك الفيلا، واختمرت في رأسه فكرة سرقة المجني عليها.

وشرحت المحكمة، تفاصيل الواقعة من واقع تحقيقات النيابة واعترافات المتهم بقولها، إنه دخل سرا الكمبوند، واتجه لمكان فيلا المجني عليها ليلا، وتسلق نافذة المطبخ، وأعد سكينا ثم توجه لغرفتها بحثا عن الأموال، إلا أنه فوجئ بها، فطعنها عدة طعنات ثم قام بسرقتها وفر هاربا.

وأكدت المحكمة، أن نية القتل توافرت في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها، وما أورده تقرير الصفة التشريحية من إصابات طعنية في أماكن متفرقة من جسد المجني عليها، ما أدى إلى مقتلها.

واعتراف المتهم بإرادة حرة واعية، حيث كانت حاجته للمال لإشباع رغباته الدنيئة، لما وسوس له الشيطان، بحثا عما يصبو إليه من تعاطيه للمواد المخدرة، وطوعت له نفسه الإقدام على قتل المجني عليها بمكان إقامتها، وتروي في التفكير منذ شهر سابق على الواقعة، بمداهمة فيلا المجني عليها، وسرقتها ثم قتلها.

وتناسى أن هناك ربا يراه، وأنه من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا، وهو ما يقطع بجلاء، بانتوائه إزهاق روح المجني عليها لإتمام حصوله على المال.

وانتهت المحكمة، إلى اطمئنانها بثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليها عمدا، فضلا عن اعتراف المتهم بوعي كامل الواقعة بغير مشوب أو إكراه مادي أو معنوي.

وتجدر الإشارة، إلى أن القانون رسم خطوات وإجراءات تنفيذ حكم الإعدام في المتهم، حيث يرفع وزير العدل، أوراق القضية لرئيس الجمهورية، وبعد التصديق على الحكم، تخطر النيابة العامة مصلحة السجون، والتي تحدد موعدا، وتنفذ الحكم في مكان مستور داخل أحد السجون العمومية.