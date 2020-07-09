مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ البيع بالدقهلية إلى 60 جنيها

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، تخفيض أسعار اللحوم بمنافذ البيع، لتباع للمواطنين بسعر الكيلو 60 جنيهًا بدلا من 75 جنيهًا، تخفيفًا للعبء عن كاهل المواطنين، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال الفترة من 21 - 31 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، اليوم، منافذ بيع اللحوم والأسماك ومنافذ الدواجن المجمدة بالمنصورة، وبحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومسؤولي التموين ومباحث التموين.

وأكد المحافظ أهمية حسن التعامل مع الجمهور وتلبية احتياجات المواطنين في تلك الفترة، مشددًا على أهمية تكثيف حملات الصحة والطب البيطري والتموين على كافة المنافذ، للتأكد من الصلاحية ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.