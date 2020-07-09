سعر التذكرة 85 جنيها.. تفاصيل حفل نسمة عبدالعزيز بالأوبرا 25 يوليو

تستعد دار الأوبرا المصرية، لتنظيم حفل الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها علي مسرح النافورة، الذى استحدثته دار الأوبرا مؤخرًا، لإقامة الحفلات في مدخل دار الأوبرا، الذي يضم نافورة كبيرة، وهو المسرح الذي تقام عليه العروض في الهواء الطلق، التزاما بالتباعد الاجتماعي، أهم شروط عودة الحفلات لدار الأوبرا.

ويقام حفل عازفة "الماريمبا"، يوم السبت 25 يوليو 2020، فى تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تفتح الأبواب فى تمام الساعة السابعة مساءً، وأعلنت دار الأوبرا، أن سعر التذكرة 85 جنيها، كما نوهت بالاحتياطات التالية:

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.