إيناس عز الدين تطير إلى جدة للاطمئنان على صحة والدها

سافرت الفنانة إيناس عزالدين إلى مدينة جدة السعودية، أمس، للاطمئنان على والدها، الذي يعاني أزمة صحية استدعت إيداعه داخل أحد المستشفيات هناك.

وقالت إيناس، لـ"الوطن"، إن والدها يعاني من الإصابة بجلطات في المخ، استدعت احتجازه داخل المستشفى، متمنية من محبيها الدعاء له، بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

وكانت الفنانة إيناس عزالدين، هنأت طليقها المطرب أحمد العيسوي بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

ونشرت إيناس، مجموعة من صورها مع العيسوي، وعلقت عليها قائلة: "برج السرطان الرومانسي، السلطان الجدع الحيران، يا أستاذ الحنية، يا قنبلة العناد، يا أبو قلب طيب، كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا غالي".