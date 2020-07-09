مدبولي يكلف بعلاج سائق "التوك توك" الأمين على نفقة الدولة: مصري أصيل

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكفل الدولة بعلاج حالة المواطن محمد صبري، سائق "التوك توك"، التي عرضها الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" مساء أمس، على القناة الأولى المصرية، والذي أبرز سلوك السائق الذي اتسم بالأمانة والنزاهة، لكونه عثر على حقيبة مجوهرات، وبذل مساعي حتى أعادها إلى صاحبها، وذلك في استجابة جديدة لإحدى الحالات الإنسانية.

وعرض الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، تقريراً على رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الإجراءات التي تمّ اتخاذها مع الحالة، حيث أشار إلى أنَّه تمّ نقل المريض برفقة طبيب من مجلس الوزراء، إلى مستشفى الحلمية العسكري، وذلك بالتنسيق مع اللواء طبيب طارق لطفي مدير المستشفى، الذي أمر بتحويله إلى قسم جراحات الحروق والتجميل برئاسة اللواء طبيب طارق المنوفي لوضع بروتوكول العلاج المناسب.

وأشار المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إلى أنَّه تمّ أخذ عينة خلايا من القرحة الموجودة بساق المريض لإجراء مزرعة وتحليل أنسجة، كما تمّ عمل غيار جراحي للساق المصابة، وعمل الإشاعات اللازمة على الأوعية الدموية بالساق ذاته، لافتأً إلى أنَّه استكمالاً لبروتوكول العلاج تمّ سحب عينات دم كاملة من المريض لعمل الفحوصات اللازمة.

وأكّد المستشار الطبي لرئيس الوزراء، أنَّ لجنة الإستغاثات الطبية تتابع حالة المواطن محمد صبري عن كثب وتوفر كافة الدعم الطبي والمعنوي اللازم له.

كما ثمن رئيس الوزراء، السلوك الإيجابي الذي قام به المواطن محمد صبري، والذي يعكس حقيقة معدن المصريين الأصيل، وأمانة هذا السائق، مضيفاً أن الحكومة إذ تقدر هذا التصرف فإنها تحرص على علاج المواطن باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه له.