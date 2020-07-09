سمية الخشاب تعتذر عن فيلم "صابر وراضي": كورونا السبب

أعلنت النجمة سمية الخشاب اعتذارها عن بطولة فيلم "صابر وراضي"، الذي كان سيجمعها بالفنان أحمد آدم، بعد غياب منذ تعاونهما في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" قبل أعوام عدة.

وقالت "سمية"، لـ "الوطن"، إنها اعتذرت للمنتج أحمد السبكي وأحمد آدم، لأنهما كانا يرغبان في انطلاق التصوير خلال الفترة الراهنة، وذلك بالتزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفعها للاعتذار عن بطولة الفيلم، بحسب قولها.

ويشارك في بطولة "صابر وراضي" محسن محيي الدين، وجاري اختيار باقي الأبطال، وهو من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد.

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد أطلت علي جمهورها بعدد من الإطلالات الأنيقة عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، حيث أشاد متابعيها بإطلالاتها التي جمعت ما بين الرشاقة والأناقة.