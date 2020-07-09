نصري: موافقة "الوزراء" على "سرية التحرش" يتماشى مع المعايير الدولية

أثنى أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، على موافقة الحكومة المصرية على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بحماية بيانات ضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب، معتبرا إياها خطوة مهمة ومؤثرة على طريق مكافحة التحرش الجنسي والاغتصاب، وهي الظاهرة التي ارتفعت وتيرتها بشكل واضح في السنوات الماضية بداية من عام 2011، وأصبحت آفة تهدد السلم المجتمعي، وتمثل انتهاكا واضحا لحقوق المرأة في الوقت التي تبذل فيه الدولة المصرية مجهودات كبيرة لتوفير الحماية للمرأة، وتمكينها اجتماعيا وسياسيا، وهو الأمر الذي يعد استجابة سريعة لمطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر الماضي، والذي طالبت فيه مصر بسرعة اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية والتي من شأنها تعزيز حماية المرأة المصرية من حالات التحرش الجنسي والاغتصاب.

وأكد نصري، في بيان صادر اليوم، أن هذا القانون سوف يشجع السيدات التي تتعرض للتحرش الجنسي أو الاغتصاب للتبليغ عن هذه الحوادث، وعدم الخوف من التأثير على سمعتهم والإضرار بها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للاغتصاب والتحرش الجنسي، ويرغمهم على الصمت وعدم الإبلاغ، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة هذه الحالات ويعزز الشعور العام للمرأة المصرية بعدم الإحساس بالأمان المجتمعي.

وشدد نصري، على أن القانون يتماشي بشكل كبير مع الضوابط والعهود الدولية والأممية، التي تدعم كل الخطوات التي من شأنها تقديم الحماية للمرأة من التعرض للأذى الجسدي والنفسي، وعلى رأسها إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في عام 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أن هذا القانون يعزز من دور المجلس القومي للمرأة على تقديم الدعم المطلوب لهؤلاء الضحايا من السيدات، ويعزز من دوره باعتباره حلقة الوصل بين السيدات اللاتي تعرضن للأذى، وبين الجهات الإدارية والتنفيذية والقضائية في خطوة تؤكد تكاتف جميع أجهزة الدولة لتقديم الحماية للمرأة المصرية من العنف الجسدي والنفسي التي تتعرض له.