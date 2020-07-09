بطرس غالي: السياسات الاقتصادية بعد كورونا حاجة تانيه خالص

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية سابقا، إنه لابد من العمل على زيادة القدرة التنافسية من أجل الحصول على العملة الصعبة: "السياسات الاقتصادية بعد كورونا حاجة تانية خالص، وأصبحنا نتعامل مع متغيرات جديدة".

وأضاف "غالي"، خلال مداخلة له عبر "زووم"، ببرنامج "المصري أفندي"، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على فضائية "القاهرة والناس"، أن أزمة كورونا ستجبر عددا كبيرا من الدول على تخفيض سعر الفائدة لأقل من 0%، وذلك حتى يتم تداول الأموال بين المواطنين في الدولة: "ولازم نصرف علشان نقدر بعد كده نحصل ضرائب، وندي فلوس للي هيستلف علشان يستلف ويصرف"، موضحا أنه ستكون هناك تغيرات جوهرية في السياسات الاقتصادية للدول بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأكد أن تجربة العولمة التي عرفها العالم قد تأثرت وتتراجع حاليا بشكل ملحوظ ومستمر حاليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أنفقت 8.4% من حجم دخلها على تداعيات كورونا خلال الأشهر الـ3 الآخرين: "التعامل مع الدين الداخلي أسهل بكثير من أزمة الديون الخارجية".