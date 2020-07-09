رؤوف السيد: نتحاور مع "مستقبل وطن" و"الوفد" و"الشعب الجمهوري" من أجل التحالف

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في إطار المشاورات التي تتم لتشكيل تحالف انتخابي يخوض انتخابات مجلس الشيوخ، بقوائم انتخابية موحدة، وقد حضر هذه الجلسة أيضا كل من أحزاب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وحزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى.

وأضاف" السيد" لـ"الوطن"، أنه علم بوجود اجتماع جمع حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد منذ يومين، لكنه لم يشارك به، حيث يجتمع مستقبل وطن بكل مجموعة منفردة، وليس ضروريا أن تشارك كل الأحزاب مجتمعة في جلسة واحدة، لافتا إلى أن شكل التحالف النهائي سيتوقف على التفاهمات بشأن عدد المقاعد المخصصة لكل منها في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع" السيد"، أن الحزب أعد قائمة بحوالي 12 شخصية هم مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، معظمهم من قيادات الحزب القديمة، إلا أنه لا يعلم العدد الذي سيتم اختياره من هذه الأسماء في القوائم الموحدة التي سيجتمع عليها التحالف الانتخابي، مشيرا إلى أنه سبق وأعلن ترحيبه بالدخول في تحالف انتخابي موحد مع أي حزب شريطة أن يكون متفق مع أفكاره، رافضا الإفصاح عن أسماء مرشحيه لانتخابات الشيوخ.