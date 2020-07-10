وزيرة البيئة تشكل لجنة عاجلة لمعاينة شاطئ منطقة كليوباترا

تقدم الكاتب والروائي يوسف زيدان، بالشكر لوزارة البيئة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد تلبية القائمين بالوزارة لما نشره الكاتب على صفحته من وجود مخلفات وزيوت بأحد شواطئ الإسكندرية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أصدرت توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر المسؤولة عن تجميع المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب رصد أجهزة الوزارة ما نشره الكاتب يوسف زيدان على صفحته.

وباستجابة فورية تحركت اللجنة المشكلة من وزارة البيئة إلى الشاطئ المذكور الذي تبين من الصور المنشورة بأنه شاطئ منطقة كليوباترا، وقد أسفرت المعاينة عن وجود كميات قليلة من القمامة والمخلفات في المنطقة المحصورة بين سور الكورنيش وحواجز الأمواج في المنطقة المشار إليها نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين المتواجدين بالمكان وإلقائهم لمخلفات الطعام، كما تبين وجود كميات طفيفة من المخلفات البلاستيكية والأكياس الطافية على المياه من المرجح أن تكون قد وصلت للمياه من الشاطئ بفعل الرياح، وقد تأكدت اللجنة من عدم وجود أي آثار لأي بقع زيتية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة من وزارة البيئة نسقت مع محافظة الإسكندرية وتم تكليف أحد الغطاسين بتجميع هذه المخلفات الطافية باستخدام بعض الشباك، كما جمعت شركة نهضة مصر المخلفات الصلبة الموجودة في المنطقة المحصورة بين سور الكورنيش وحواجز الأمواج بكامل المنطقة، كذلك تم التفتيش على الكافيتريا الموجود بالمنطقة للتأكد من عدم وجود صرف لها على البحر، وقد تم أيضا مراجعة عقود التخلص من المخلفات الصلبة وصلاحيتها ومن وجود تعاقد مع شركة الصرف الصحي لكسح الصرف الصحي الخاص بالكافيتريا.

وأضافت فؤاد أن الوزارة أجرت مسحا ميداني للشواطئ غربا عكس اتجاه التيارات المائية، حيث تم التأكد من نظافة مياه البحر وعدم وجود أي مخلفات طافية حتى منطقة الشاطبي، كما تم التأكيد على الإدارات المعنية بمحافظة الإسكندرية بضرورة المتابعة اليومية لتجميع المخلفات الصلبة بطول الكورنيش، كذلك نفذت الوزارة مراجعات لجميع أنشطة ميناء الإسكندرية البحري للتأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئية اللازمة والحيلولة دون وصول إلى مخلفات إلى مياه البحر قد تحملها التيارات المائية إلى الشواطئ.

وأكدت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تقوم بدور تخطيطي وتنظيمي ورقابي بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية في مصر، وذلك من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لها، كما تقوم ببعض التداخلات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الالتزام بعدم إلقاء أي مخلفات بمياه البحر أو بالشواطئ والالتزام بألقائها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على الشواطئ والأماكن العامة من التلوث نظرا لتأثيراتها السلبية على الكائنات البحرية وعلى المظهر الجمالي للشواطئ.