الري: إزالة أكثر من 273 ألف مخالفة على النيل والمجاري المائية

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 273,231 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلاً عن إزالة 572 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر يوليو الجاري، حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع 196 إزالة، فيما نفذ قطاع الري 127 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 249 إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع نفذ 196 إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2020 شملت إزالة 10 إزالات بمحافظة القاهرة و52 إزالة بمحافظة دمياط و35 إزالة بمحافظة قنا و29 إزالة بمحافظة سوهاج و17 إزالة بمحافظة المنوفية و15 إزالة بمحافظة البحيرة و1 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و4 إزالات بمحافظة الدقهلية و8 إزالات بمحافظة الغربية و4 إزالات بمحافظة الجيزة و1 إزالة بمحافظة بني سويف و12 إزالة بمحافظة أسيوط و4 إزالات بمحافظة الأقصر و4 بمحافظة أسوان ليصبح إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 54437 إزالة.

من جانبه أوضح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع أزال 127 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو شملت تنفيذ 17 إزالة بمحافظة المنوفية، و10 إزالات بمحافظة بني سويف، وكذلك 55 إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب 29 إزاله بمحافظة أسيوط علاوة على 3 إزالات بمحافظة الشرقية، و3 إزالات بمحافظة الدقهلية و10 إزالات بمحافظة دمياط ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 141712 إزالة.

وفي سياق متصل أشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر يوليو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 249 إزالة موزعة على 6 محافظات، وقد تضمنت تنفيذ 228 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بواقع 89 إزالة – الدقهلية 48 إزالة – دمياط 87 إزالة - القليوبية 4 إزالات وتنفيذ 7 إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية 12 إزالة، بالإضافة لتنفيذ 14 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط 17 إزالة، هذا ليصبح إجمالي ماتم تنفيذه 77082 إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعية وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.