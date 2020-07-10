دخول معدات جديدة الخدمة لكنس وشفط الأتربة من جانبى الطرق بأسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال نظافة وكنس وشفط الأتربة على جانبي الطريق الزراعي أمام مدخل قريتي بني حسين ومنقباد التابعتان لمركز أسيوط، بمشاركة معدات النظافة الجديدة ضمن الحملات المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، وتطبيقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشهد المحافظ أعمال كنس وشفط الأتربة من جانبي الطريق الزراعي (أسيوط - منفلوط) بواسطة المعدات التي تم شرائها مؤخراً وتوزيعها على المراكز والأحياء لتدخل منظومة النظافة مشدداً على المتابعة الدورية وتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من جانبي الطرق الرئيسية والشوارع فضلاً عن التأكيد على العاملين بهذا القطاع ارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النظافة ورفع كفاءة المنظومة بالكامل طبقاً للامكانات المتاحة.