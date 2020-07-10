منها التواجد بشكل شخصي.. خطوات استخراج قيد "كعب عمل" لذوي الإعاقة

وضع المشرع المصري قانون يحمي الحقوق المكتسبة لذوي الإعاقة، والتي تضمن الحصول على فرصة عمل، لمن يحملون مؤهلات عليا، وحتى غير الحاملين، بشرط الحصول على قيد أو ما يعرف وسط العامة بـ "كعب عمل" للحصول على وظيفة.

وتستعرض "الوطن" خطوات استخراج قيد "كعب عمل" لذوي الإعاقة، وذلك لتأهيلهم للعمل، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

استخراج شهادة القيد لحملة المؤهلات من ذوي الإعاقة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل الدراسي.

- مستندات الكشف الطبي مثبت بها نوع الإعاقة.

- أن يذهب طالب الخدمة بشخصه للحصول عليها.

- استعلام عن الموقف التأميني.

شهادة الخبرة -إن وجدت-.

استخراج شهادة القيد لغير حملة المؤهلات

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لإحدى الحرف -إن وجدت-.

- صورة من شهادة التأهيل.

- صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- استعلام عن الموقف التأميني.

- أن يذهب طالب الخدمة بشخصه للحصول عليها.