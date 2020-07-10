تحرير 1479 محضرًا تموينيًا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 1479 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والذي شدد على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية، والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة، للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات، ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة تموينية مكبرة على بعض المراكز والأحياء، أسفرت عن تحرير 1479 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء حيث جرى تحرير 87 محضرًا بمركز أسيوط و110 بمركز ديروط و182 بمركز القوصية و148 بمركز منفلوط و112 بمركز الفتح و119 بمركز أبنوب و138 بمركز ساحل سليم و118 بمركز البداري و121 بمركز أبوتيج و94 بمركز صدفا و68 بمركز الغنايم و26 بحي شرق و156 بحي غرب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.