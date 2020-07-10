محمد الكعبي: الإمارات تضمن حصول الفرد على حقوقه ودستورنا يصون الكرامة

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم بن ضويعن الكعبي، أن الإمارات تحفظ حقوق الإنسان باعتبارها أولوية.

وقال الكعبي، خلال ورشة عمل افتراضية، تحت عنوان: «مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان»، إن حقوق الإنسان مبنية على الكرامة الإنسانية، وأنه مع ضمان الأمن والأمان، يكون الحق بعد ذلك في الوصول للعدالة والمساواة في التعليم والصحة، وتكوين الأسرة والحياة الكريمة وحرية الحياة الخاصة، وفق الضوابط والقوانين المنصوص عليها في الكتاب والسنة.

وأضاف أن الإمارات حفظت حقوق الإنسان، وأولتها الأولوية القصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

وأشار إلى أن ما حصل خلال جائحة كورونا المستجد من برنامج للتعقيم الوطني والتدابير الاحترازية والوقائية، ما جاء إلا لحفظ وحماية أرواح البشر كافة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تضمن حصول الفرد أيًا كان على حقوقه، حيث إن الدول تقاس على حقوق الإنسان الموجودة فيها.

وقال الكعبي إن تدشين الإمارات وزارة للتسامح، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، ما جاء إلا تأكيدًا لصون حقوق الإنسان، واحترام حقه في الحياة، لافتا إلى حالة التجانس بين أفراد المجتمع كافة، والذي يعيش فيه أكثر من 200 جنسية مختلفة على أرض دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا الطابع الإنساني جاء من طابع البلد والدولة ذاتها، وما قام به القادة المؤسسون عندما أرسوا دعائم وبذور حقوق الإنسان والتعايش السلمي.

وأوضح أن الناس في دولة الإمارات متساوون في الحقوق عامة، ولا تمييز بينهم على أساس الجنس، كما أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوق الإنسان، وينظم العلاقة بينها وبين مواطنيها والمقيمين فيها.