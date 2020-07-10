تأجيل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. وأباظة: خوفا على حياة الضيوف

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تأجيل موعد إقامة الدورة الـ36 لتكون في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، بدلا من شهر أكتوبر، بسبب جائحة كورونا المستجد، وخوفا على حياة الإعلاميين والضيوف الأجانب.

وقال "أباظة" إن هذه الدورة سوف تقام في ظروف صعبة، ولكنه واثق في الوقت نفسه من أنها سوف تمر على خير حتى تعود الحياة لطبيعتها، مشيرا إلى أنه من المقرر فتح باب تسجيل وتلقي أفلام المسابقتين الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط، من خلال الموقع بدءا من 15 يوليو الجاري، وحتى 15 سبتمبر المقبل، والاكتفاء بالمسابقتين فقط.