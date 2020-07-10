عمرو سعد ينعى محمود رضا: "برنس الذوق الرفيع ومؤسس الفنون الاستعراضية"

نعى الفنان عمرو سعد، الفنان محمود رضا، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ونشر سعد، عبر حسابه الخاص بإنستجرام، صورة للفنان محمود رضا معلقا: "برنس الذوق الرفيع ومؤسس الفنون الاستعراضية الراقية، وجزء من تاريخ الفن، اللي كلنا بنحن ليه، ونستمتع لما تشوفه، ونحس إن بلدنا حلوة وجميلة، رحمة الله على محمود رضا، وعزائنا لكل المحبين والأهل، وعزائي للنجمة شرين رضا".

يذكر أنه منذ قليل، توفى الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ويعد الفنان محمود رضا، من رواد الفن الاستعراضي وممثل مصري، ومن مواليد القاهرة في عام 1930، وأسس فرقة للفنون الشعبية "فرقة رضا"، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".