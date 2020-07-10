بسبب "نادي القرن".. سقوط موقع تسجيل العلامات التجارية لـ"التموين"

شهد الموقع الرسمي لجهاز تنمية التجارة الداخلية، سقوط مفاجئ في ظل تزايد الضغط عليه عقب ساعات قليلة من إعلان نادي الزمالك تقدمه بطلب لتسجيل شعار تجاري باسم "نادي القرن الحقيقي" لكرة القدم، حيث فشل المستخدمون في الوصول لموقع الجهاز.

يذكر أن نادي الزمالك تقدم الأحد الماضي عبر شخص يحمل صفة مستشاره القانوني بطلب تسجيل العلامة التجارية للقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، حيث يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

التعرف والإطلاع على العلامات التجارية عبر الموقع الرسمي للجهاز عبر http://www.itda.gov.eg/service-tm.aspx .