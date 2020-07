محمد رمضان يطرح "تيك توك" مع ساكو منتصف يوليو

كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أحدث كليباته الغنائية "تيك توك" التي يتعاون معه فيها النجم الأمريكي سوبر ساكو.

رمضان نشر برومو للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع أنستجرام، مؤكدا طرحها في الـ 15 من يوليو الجاري، أي بعد 5 أيام من الآن.

وكان محمد رمضان، شّوق جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، مرتديا "تيشيرت" مزين برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة في الله نجاح".

"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.