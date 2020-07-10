ضبط 28 قضية تموينية في 3 مراكز بالدقهلية

ضبطت حملات تموينية في الدقهلية اليوم، 28 قضية تموينية للمخابز والمحلات، ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على إحالة جميع المخالفات للنيابة العامة.

وعرض السيد دايرة وكيل وزارة التموين، تقريرا بشأن نتائج الحملات التموينية التى تم تنفيذها بالتعاون مع الطب البيطرى والصحة ومباحث التموين بناحية 3 مراكز ومدن وهي"ميت سلسيل والجمالية ومنية النصر"، وضبط 28 مخالفه تموينية لمخابز تنتج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ولعدد من المحلات لعدم وجود فواتير شراء للسلع المعروضة للبيع وأيضا عدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح وكيل وزارة التموين، في بيان صحفي، انه فى نطاق مركزى ميت سلسيل والجمالية أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وعدد 4 محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ومحضر تصرف في الدقيق البلدي بكمية قدرها 6 شكارة ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي وأيضا عدد 3 محاضر ذبح خارج السلخانة الحكومية وضبط 50 كيلو جرام لحوم.

وحررت الحملة محاضر بضبط 30شكارة سماد يوريا و 50 شكارة سماد سلفات نشادر، وكذلك تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وأضاف انه فى نطاق مركز منية النصر اسفر المرور عن تحرير عدد 6 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ومحضر توقف عن الإنتاج بدون ازن رسمي بالإضافة إلى محضر تصرف في الدقيق البلدي بكمية قدرها 6 شكارة وكذلك محضر تجميع دقيق بلدي بكمية قدرها 22 شكارة ، ومحضر تجميع سلع تموينية بمبلغ 4500 جنية ومحضر غلق محل بدال تموين في مواعيد العمل الرسمية ومحضر سلع غير مدون عليها بيانات وضبط 15 جركن كلور و15جركن فنيك ومحضر سلع بدون فواتير.