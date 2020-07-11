اليوم.. طلاب الأزهر يؤدون امتحاني الصرف واللغة الإنجليزية

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، امتحاني اللغة الأجنبية الأولى لـ"شعبة الأدبي"، 3 ساعات، والصرف لشعبة "العلوم الإسلامية"، ساعتين وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

ويواصل قطاع المعاهد عملية التعقيم للجان الامتحانات، ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو للقسم الأدبي، وبداية أغسطس لـ"العلمى".

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم امتحان الطلاب في مادة كل يومين، لإعطاء الفرصة للطلبة لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكاف لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبا وطالبة.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127، وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالباً وطالبة، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبا.