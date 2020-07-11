روسيا تسجل 6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6611 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم البلاد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 720 ألفا و547 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم السبت بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي مقارنة بيوم أمس الجمعة، حيث بلغ عدد هذه الإصابات 6635.

وأضاف البيان أن 8378 شخصا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 497 ألفا و446 شخصا، لافتا إلى أنه تم تسجيل 188 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي في عموم البلاد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و205 حالات.