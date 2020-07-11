الأنبا دانييل يعود إلى سيدني.. واستمرار "تادرس" نائبا بابويا

عاد الأنبا دانييل أسقف سيدني للأقباط الأرثوذكس، إلى أستراليا، قادماً من القاهرة بعد فترة غياب دامت 8 أشهر منذ نوفمبر من العام الماضي، عقب تشكيل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لجنة بابوية للتحقيق في المخالفات المالية والكنسية التي نسبت إليه والتي على إثرها قرر البابا تعيين الأنبا تادرس مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس نائبا بابويا على الإيبارشية.

وقال مصدر كنسي، لـ"الوطن"، إن عودة الأسقف الذي كان يتواجد في دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر أتت من أجل إثبات سلامة موقفه أمام الجهات الأسترالية التي تطالب بعضها بالإدلاء بشهادته في قضية عنف أسري أدت إلى وفاة قبطية على يد زوجها العام الماضي.

وبتلك المناسبة وجه الأسقف رسالة شكر إلى كهنة وشعب الايبارشية، داعيا أن يحفظ الله حياة البابا تواضروس الثاني والأنبا تادرس.

وقامت الكنيسة خلال الشهور الثمانية الماضية بإعادة هيكلة إيبارشية سيدني ومنها إعادة تشكيل اللجان المالية والإدارية، وتعيين سكرتير ومساعد للإيبارشية وتعيين لجنة أوصياء على أموال وممتلكات الإيبارشية.