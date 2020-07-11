الجزائر: ليبيا لن تتحول إلى سوريا جديدة.. والجميع ينتظر تدخلنا

أعرب وزير الخارجية الجزائري، صبري بو قادوم، عن تخوف بلاده من تحول ليبيا إلى سوريا جديدة، مؤكدًا أن جميع الأطراف الليبية تطلب تدخل الجزائر، لأن بلاده لا تسعى لتحقيق أي مصالح من وراء الأزمة في ليبيا.

وقال الوزير الجزائري في مؤتمر صحفي يعقد الآن بالعاصمة الجزائر، إن أمن ليبيا جزء من أمن الجزائر وإن أي تهديد خارجي لليبيا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأضاف بوقادوم "نعمل مع مختلف الأطراف وخاصة مع دول الجوار للوصول إلى مخرج يضمن استعادة الاستقرار إلى ليبيا"، مؤكدًا أن الحوار الشامل هو الوسيلة الأساسية لحل الأزمة في ليبيا.