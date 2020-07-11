تحديث بعض مراكز اقتراع "الشيوخ" لتكون أقرب لمحل إقامة الناخبين

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أنه تم تحديث عدة مراكز انتخابية التي تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل إقامتهم تسهيلا على الناخبين.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، أنه من المتوقع الانتهاء من عملية تسلم المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية بالكامل خلال أيام قليلة فور ورود كل معلومات التسكين المختلفة من مراكز المعلومات المنتشرة على مستوى الجمهورية في المحافظات، وبعد ورود التعديلات النهائية في قاعدة بيانات الرقم القومي للناخبين.

وأوضح أن الهيئة ستوزع الناخبين على مراكز الاقتراع بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيارة عدد المراكز.