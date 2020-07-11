مدير العزل الصحي بـ "الأقصر الشبابية": سنصل0 حالات كورونا خلال شهر

قال الدكتور أحمد خليل، مدير العزل الصحي، بالمدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر إن الشعب المصري تصدى لأزمة فيروس كورونا بوعيه، مؤكدا على أن الفيروس في طريقه للانحسار، وتم تخطي مرحلة الذروة وهناك العديد من المستشفيات التي كانت قد خصصت للعزل في الإغلاق واستقبال المرضى العاديين.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر" أنه في خلال شهر أو أقل سيكون الحالات وصلت لـ0 حالات، مؤكدا على أن نزل الشباب الخاص بالأقصر تم غلقه منذ يوم الثلاثاء الماضي وخرجت آخر 15 حالة بعد التعافي والشفاء.

وأوضح خليل أن المستشفى استقبلت منذ بداية شهر أبريل الماضي 316 حالة وجميعهم خروج تعافي وشفاء دون أي حالات وفاة، وتم استقبال حالات فوق الـ70 عاما والـ80 عاما وجميعهم خرجوا بعد التعافي والشفاء.

وشرح خليل أن الحالات المصابة بفيروس كورونا التي يتم استقبالها مؤخرا قبل غلق نزل الشباب كانت حالات متوسطة وحالات فوق متوسطة، وتترواح الأعراض بين المتوسطة والخفيفة والفوق متوسطة ولكن أعراض الفيروس لم تعد كالسابق، وحتى حالات الوفاة انحسرت ولم تعد كالسابق وهو خبر مفرح لكل المصريين.