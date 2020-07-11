القوصي: انتهينا من مراجعة التصميم المبدئي للقمر الصناعي "مصر سات 2"

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه تم الانتهاء من أعمال مراجعة التصميم المبدئي لمشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" بعد مفاوضات أجريت بين الجانب المصري والجانب الصيني عبر الفيديو كونفيرانس على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.

وأضاف القوصي، أن المفاوضات جرت، بحضور الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور أحمد الرافعي رئيس القطاع الفني بالوكالة، والمهندس تين ياي المسؤول عن المشروع من شركة كاسك، ويانغ شينغيان، مدير مصلحة شؤون التعاون الاقتصادي الدولي التابع لوزارة التجارة الصينية، بجانب خبراء من الجانبين.

وتابع القوصي في البيان الصادر عن وكالة الفضاء المصرية اليوم، قائلًا: "تم التوقيع على محضر الاجتماع، مما يمثل الانتهاء التام من أعمال مراجعة التصميم المبدئي للمشروع، وتم توقيع اتفاقية حول بدء تنفيذ مشروع (مصر سات-2)، وهو قمر صناعي صغير وعالي الدقة، بين الصين ومصر بالقاهرة في سبتمبر من عام 2019".

ومن جانبه شهد السفير الصيني لياو لي تشيانغ، مشروع تعاون رئيسي آخر بين الجانبين في مجال الفضاء بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية، الذي من المتوقع أن يتم بدء العمل به في مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القمر الصناعي بفضل منحة من الحكومة الصينية، وسيطور من خلال العمل المشترك بين فريقي العمل الصيني والمصري، مضيفا أن القمر سوف يساعد مصر في خططها التنموية في العديد من المجالات.