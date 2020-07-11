رسلان: قيمة توريد صفقة عربات القطارات من روسيا مليار و16 مليون يورو

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن اليوم سيجري استقبال 10 عربات من الدفعة الثانية من صفقة الـ1300 عربية، لافتا إلى أنه تم استقبال 22 عربية في يونيو الماضي، وكل شهر ستتوالى الدفعات.

وأضاف رسلان، خلال لقائه مع محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه الصفقة عبارة عن أول توريد لـ500 عربة ذات التهوية الديناميكية، وبعد ذلك بالتزامن سيكون هناك 500 عربة من الدرجة العادية المكيفة التي نوه عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواكبة تطوير السكك الحديد ووجود عربات عادية مكيفة يستخدمها الراكب المقتدر ومناسب لكل الشرائح الاقتصادية.

وتابع أن قيمة صفقة توريد الـ1300 عربة القادمة من روسيا بقيمة مليار و16 مليون يورو وتعد أكبر صفقة لتوريد عربات ركاب حدثت في السكة الحديد وبها إمكانيات عالية جدا وبها لوحة كهرباء تتحكم في كل حركات العربية من قياس درجة حراراة العجل، تموين المياه بالنسبة لخزانات دورات المياه، درجة الإضاءة، عدد عربات القطار وكل هذه الإمكانيات كانت غير موجودة في العربات القديمة.

واستكمل أن التهوية الديناميكية عبارة عن وجود مراوح في العربة وفتحات تهوية في السقف؛ بحيث أن توزيع الهواء يكون على مسار طول العربية سواء في الصيف أو الشتاء والتحكم في درجة التهوية من خلال اللوحة الكهربائية المزودة بالعربات، مشيرا إلى أن خطة التشغيل ستتوالى بعد ذلك بحيث أن كل العربات القادمة من التوريد سنبدأ في تكوين قطارات طبقا لمسار العربية سواء على خط القاهرة إسكندرية، أو خط القاهرة أسوان، والخطوط الرئيسية بنها بورسعيد، وبعد ذلك سندخل إلى خطوط الشرق بلبيس ومنوف.

واستكمل أنه كلما وصلت العربات إلينا هناك خطة تشغيل ستتواكب مع توريدها، وأن متوسط التوريد عبارة عن 35 عربية شهريا ونظرا لتفشي فيروس كورونا وتوقف التوريدات بدأت الشركة المصدرة بعد قرار الفتح أن توفي بالتزاماتها ويتم التوريد لنا، وأن العقود بين مصر والشركة المصدرة تشمل ضمان لبعض الأجزاء 3 سنوات والبواجي الخاص بالعربة 5 سنوات، وهناك عقد صيانة سيمتد لمدة 15 عاما بعد فترة الضمان.